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06:01, 20 мая 2024Интернет и СМИ

Обнаруженная возле больницы записка довела пользователей сети до слез

Фото: Reddit

Мужчина опубликовал на Reddit фотографию трогательной записки, которую он обнаружил возле больницы. Его публикация вызвала бурные обсуждения в сети: многие пользователи признались, что снимок довел их до слез.

«Ты заслуживаешь многого. Тебя очень любят. Продолжай в том же духе, у тебя все получится! Я люблю тебя!» — говорится в записке. Мужчина уточнил, что заметил послание на парковке рядом с больницей, куда он приехал, чтобы навестить недавно родившую жену. По его словам, вместе с запиской на земле лежала роза.

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«Не могу перестать думать о том, как она здесь оказалась. Тот, кто получил ее, выбросил ее? Или автор записки побоялся ее передавать и выбросил ее сам?» — задался вопросами автор публикации.

«Это так печально», «Я заплакала!», «Это самое грустное, что я видел за последнее время», — отреагировали на пост комментаторы.

Некоторые пользователи делились предположениями о том, как послание могло оказаться на земле. По мнению одного из участников обсуждения, тот, кому была адресована записка, мог случайно обронить ее, когда выходил из больницы и садился в машину. «Мне кажется, это послание предназначалось человеку, у которого была попытка ухода из жизни или у которого нашли неизлечимую болезнь. Когда автор записки пришел в больницу, то узнал, что пациента не стало», — выдвинул вторую версию другой пользователь. Еще один комментатор предположил, что записка адресована незнакомцу, который найдет ее на дороге.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он решил навести порядок в машине жены и сделал неприятное открытие. Мужчина признался, что находка разбила ему сердце.

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      Олег Давыдов
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