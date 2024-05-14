Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:11, 14 мая 2024Интернет и СМИ

Мужчина навел порядок в машине жены и сделал неприятное открытие

Фото: hidefumi ohmichi / Unsplash

Мужчина рассказал на портале Reddit, как навел порядок в машине жены и понял, что она может ему изменять. Публикация о сделанном им неприятном открытии собрала больше 700 комментариев.

Автор поста рассказал, что они с супругой женаты уже семь лет и воспитывают двух маленьких детей. По мнению мужчины, их брак был счастливым. «Сейчас в нашей семье она добытчик, потому что я уволился во время пандемии и стал домохозяином, чтобы заботиться о ней и детях. (...) Моя работа не оплачивалась так хорошо, как ее», — добавил герой истории.

Недавно рассказчик решил прибрать в машине жены, пока она была в рабочей поездке. «Я нашел ее трусы и открытый пакетик от презерватива. Они лежали под пассажирским сиденьем. Это не мой презерватив, и у меня нет подобного фетиша — заниматься сексом в машине», — заявил он.

Материалы по теме:
«Красные флаги» в отношениях: что это такое, какими они бывают и как на них реагировать — советы психолога
«Красные флаги» в отношениях:что это такое, какими они бывают и как на них реагировать — советы психолога
4 апреля 2024
Что такое пять языков любви? Действительно ли теория Гэри Чепмена способна улучшать отношения
Что такое пять языков любви?Действительно ли теория Гэри Чепмена способна улучшать отношения
24 апреля 2024

Мужчина признался, что находка разбила ему сердце. Он подчеркнул, что не знает, как поступить, поскольку живет на Филиппинах, где разводиться запрещено, а измена супругу является нарушением закона. По словам автора публикации, если он подаст заявление на жену, то ее могут приговорить к тюремному заключению, что негативно отразится на детях. Он также добавил, что счастье детей для него приоритет.

Многие комментаторы посоветовали мужчине не торопиться в решениях. Они также предположили, что кто-то мог подстроить все так, чтобы он обнаружил эти вещи в машине жены. «Тебе нужно найти более веские доказательства», «Если бы я изменяла (тем более в стране, где это преступление), я бы проявила больше осторожности и не оставляла бы нижнее белье рядом с презервативами», — высказались комментаторы.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что узнал финансовый секрет невесты и разорвал помолвку. Большинство комментаторов поддержали его решение.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Вучич встретился с женой Зеленского. Он оправдался, что Украина «никогда не делала Сербии ничего плохого»

      Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде

      В США указали на готовность Израиля к масштабной операции в секторе Газа

      Названа средняя цена шашлыка в России

      Червь съел мозг кандидату в президенты США. Стали известны подробности о паразите, заразившем соперника Байдена и Трампа

      Миф о мастурбации в подростковом возрасте развеяли

      Пушков прокомментировал реакцию Запада на возможное назначение Белоусова

      Иммунолог оценил риск пандемии из-за нового гепатита

      iPhone 14 подешевел в России

      Задержанного за сбор денег для ВСУ студента отчислили из МГУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше