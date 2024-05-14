Мужчина навел порядок в машине жены и сделал неприятное открытие

Мужчина рассказал на портале Reddit, как навел порядок в машине жены и понял, что она может ему изменять. Публикация о сделанном им неприятном открытии собрала больше 700 комментариев.

Автор поста рассказал, что они с супругой женаты уже семь лет и воспитывают двух маленьких детей. По мнению мужчины, их брак был счастливым. «Сейчас в нашей семье она добытчик, потому что я уволился во время пандемии и стал домохозяином, чтобы заботиться о ней и детях. (...) Моя работа не оплачивалась так хорошо, как ее», — добавил герой истории.

Недавно рассказчик решил прибрать в машине жены, пока она была в рабочей поездке. «Я нашел ее трусы и открытый пакетик от презерватива. Они лежали под пассажирским сиденьем. Это не мой презерватив, и у меня нет подобного фетиша — заниматься сексом в машине», — заявил он.

Мужчина признался, что находка разбила ему сердце. Он подчеркнул, что не знает, как поступить, поскольку живет на Филиппинах, где разводиться запрещено, а измена супругу является нарушением закона. По словам автора публикации, если он подаст заявление на жену, то ее могут приговорить к тюремному заключению, что негативно отразится на детях. Он также добавил, что счастье детей для него приоритет.

Многие комментаторы посоветовали мужчине не торопиться в решениях. Они также предположили, что кто-то мог подстроить все так, чтобы он обнаружил эти вещи в машине жены. «Тебе нужно найти более веские доказательства», «Если бы я изменяла (тем более в стране, где это преступление), я бы проявила больше осторожности и не оставляла бы нижнее белье рядом с презервативами», — высказались комментаторы.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что узнал финансовый секрет невесты и разорвал помолвку. Большинство комментаторов поддержали его решение.