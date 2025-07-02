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07:47, 2 июля 2025Бывший СССР

В Госдуме назвали цель публикации видео с российскими военнопленными

Шеремет: Украина публикует видео с российскими военнопленными для запугивания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Украинские СМИ и власти страны публикуют видеозаписи с пленными российскими военнослужащими для запугивания россиян. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет в разговоре с ТАСС.

Он сравнил поведение украинской стороны с «безумной агрессией бешеной собаки». По словам собеседника агентства, Киев рассчитывал запугать россиян жестокостью, однако не добился желаемого.

Напротив, Россия консолидировалась и сплотилась, начав «методично каленным железом выжигать от заразы каждую пядь своей земли», подчеркнул он.

Ранее в сети появилось видео допроса российского бойца Николая Карташевича, оказавшегося в украинском плену. Военный продемонстрировал полнейшее спокойствие и пообещал отомстить «всей Украине».

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