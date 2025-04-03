В сети появилось видео пошедшего не по плану ВСУ допроса пленного российского бойца

Оказавшийся в плену ВСУ боец ВС России на камеру пообещал отомстить всей Украине

Российский боец Николай Карташевич, оказавшийся в украинском плену, необычно повел себя во время допроса. На это обратил внимание бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

Находящийся в киевском СИЗО военный продемонстрировал полнейшее спокойствие и не побоялся высказать свое отношение к украинской власти. В частности, на вопрос, что он планирует делать после обмена, боец заявил на камеру, что вернется воевать. «Чтобы просто отомстить. Если получится, в целом Украине», — добавил он.

«Скажу, что чтобы так вести себя в плену, надо обладать незаурядным мужеством. По-моему, в Киеве добились этим видео совсем не того эффекта, на который рассчитывали», — отметил Царев.

Военный блогер Кирилл Федоров также восхитился духом и силой воли Карташевича. «В плену страшно. Страшнее порой, чем в окопах. Ибо на войне все честно, а в плену ты в наручниках и с тобой делают все, что можно, а потом— все, что нельзя», — указал он.

