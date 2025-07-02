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07:40, 2 июля 2025КультураЭксклюзив

Сыгравший Петра I актер узрел в императоре Штирлица

Актер Константин Плотников: Штирлиц чертами характера похож на Петра I
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Юрий Колесников

Актер Константин Плотников, сыгравший Петра I в сериале Okko «Государь», признался, что нашел в роли императора параллели со Штирлицем из «17 мгновений весны». Артист признался в большом интервью «Ленте.ру», что вдохновлялся игрой Константина Тихонова во время подготовки к роли.

«Я смотрел фильм в детстве, а тут из-за остановки съемок у меня появилось время пересмотреть. У Тихонова есть такая история — его герой беспрерывно думает, размышляет, планирует. А вокруг него в это время происходит нагнетание обстоятельств, растет напряжение», — заявил Плотников.

Артист отметил, что между Штирлицем и Петром можно провести четкие параллели: «Это похоже на историю Петра — этому человеку приходилось быть на шаг впереди всех. В тот момент, когда люди вокруг него — Меньшиков, Лефорт, генералы и прочие — решали одну проблему, он разбирал уже следующую, которую породило бы решение предыдущей. Это прекрасно показывал Тихонов, и именно это качество, ощущение я пытался воспроизводить. Дать Петру чуть-чуть тихоновского острого ума».

2 июля в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера исторической драмы «Государь» об императоре Петре I. Константин Плотников сыграл в сериале главную роль.

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