Сыгравший Петра I актер узрел в императоре Штирлица

Актер Константин Плотников: Штирлиц чертами характера похож на Петра I

Актер Константин Плотников, сыгравший Петра I в сериале Okko «Государь», признался, что нашел в роли императора параллели со Штирлицем из «17 мгновений весны». Артист признался в большом интервью «Ленте.ру», что вдохновлялся игрой Константина Тихонова во время подготовки к роли.

«Я смотрел фильм в детстве, а тут из-за остановки съемок у меня появилось время пересмотреть. У Тихонова есть такая история — его герой беспрерывно думает, размышляет, планирует. А вокруг него в это время происходит нагнетание обстоятельств, растет напряжение», — заявил Плотников.

Артист отметил, что между Штирлицем и Петром можно провести четкие параллели: «Это похоже на историю Петра — этому человеку приходилось быть на шаг впереди всех. В тот момент, когда люди вокруг него — Меньшиков, Лефорт, генералы и прочие — решали одну проблему, он разбирал уже следующую, которую породило бы решение предыдущей. Это прекрасно показывал Тихонов, и именно это качество, ощущение я пытался воспроизводить. Дать Петру чуть-чуть тихоновского острого ума».

2 июля в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера исторической драмы «Государь» об императоре Петре I. Константин Плотников сыграл в сериале главную роль.