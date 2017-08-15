Институт Pantone назвал цвет в честь Принса

Институт Pantone добавил в палитру новый цвет — Love Symbol #2. Он посвящен американскому певцу Принсу и его известной композиции Purple Rain. Об этом сообщает Associated Press.

Оттенок стал отслылкой к розовому роялю Yamaha, на котором музыкант играл во время своих выстаплений. Кроме того, пурпурный цвет Принс часто использовал в своем гардеробе.

Фото: Pantone Color Institute / AP

Американская компания Pantone в середине XX века разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.

Принс — американский певец, продюсер и режисер, обладатель премий «Золотой глобус», «Оскар» и «Грэмми». В 2004 году его имя было занесено в зал славы рок-н-ролла.

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Принс умер весной 2016 года. В его доме было обнаружено множество различных лекарств, в том числе опиоидов, выписанных на имя Джонсона. По версии полиции, певец страдал от наркотической зависимости.