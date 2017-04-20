Неизданные песни Принса останутся неизданными

Коллекция ранее неизданных композиций американского певца Принса была изъята из публичного доступа. Об этом сообщает Billboard.

Диск Deliverance EP был доступен для предзаказа iTunes, Apple Music, Amazon Music и Google Play, уже можно было приобрести заглавную песню. Альбом удалили из сервисов после обращения в суд наследников музыканта.

Правообладатели также подали иск в отношении продюсера пластинки Джорджа Иэна Боксилла за незаконное использование треков и создание компиляции.

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В Deliverance EP вошли шесть треков, записанных в 2006-2008 годах и не изданных. Релиз в стриминговых сервисах должен был состояться в пятницу, 21 апреля, выпуск на физическом носителе был намечен на 2 июня.

В феврале сообщалось, что студия Warner Bros. анонсировала переиздание классического альбома Принса Purple Rain (1984). В релиз должны были войти прежде неизданные композиции музыканта, а также видеозаписи с его выступлений в Paisley Park.

Принс Роджерс Нельсон скончался в апреле 2016-го года в возрасте 57 лет.