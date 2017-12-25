В подошвы кроссовок насыпали упругих зерен

Бренд-производитель одежды и обуви для спорта Puma выпустил новую коллекцию кроссовок Jamming, сообщает Footwear News.

Внутрь подошвы модели помещены специальные упругие зерна, так называемые NRGY beads, которые должны обеспечивать более эффективную амортизацию стопы при беге и прыжках. Зерна разного цвета видны сквозь прозрачный материал подошвы и создают дополнительный декоративный эффект. Верх кроссовок выполнен из трикотажного полотна по технологии EvoKnit.

Фото: Puma 1 /2

Обувь будет продаваться в избранных магазинах Puma и на официальном сайте бренда. Ожидаемая цена — около 160 долларов.

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Ранее сообщалось, что первое место в списке самых популярных кроссовок 2017 года, по версии издания HighSnobiety, получили кроссовки, созданные в коллаборации Virgil Abloh и Nike Air Jordan 1. Обувь соединила в себе силуэты трех брендов: Nike, Converse и Jordan.

До этого американский видеоблогер и коллекционер-сникерхед Сет Фаулер (Seth Fowler) назвал самые ожидаемые модели кроссовок, выпуск которых запланирован на 2018 год. Самым интересным релизом будущего года эксперт считает перевыпуск модели Nike Air Jordan 3 OG Black Cement, которая должна появиться на североамериканском рынке 17 февраля.

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