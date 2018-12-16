Сотрудники Tesla рассказали о самодурстве Илона Маска

Миллиардер Илон Маск устроил на Tesla «производственный ад». Об этом изданию Wired рассказали бывшие и нынешние сотрудники компании.

Среди прочего, описывается случай, когда Маск подошел к неисправному конвейеру, спросил у инженера, «кто это сделал?», а на уточняющий вопрос взорвался, обозвал того тупым идиотом и велел уйти и не возвращаться. Также сотрудники вспоминают, как препятствием для трудоустройства на вакантную должность стал синий цвет штанов одного из кандидатов.

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Также кандидатам перед собеседованием с Маском рекомендовали не пользоваться парфюмом, поскольку шеф не переносит резкие запахи. Менеджеры вспоминают, как миллиардер устроил разнос за запах пластика в помещении — по его словам, эти испарения способны убить людей и его лично.

26 ноября Маск предсказал скорую смерть Tesla. По его словам, компания теряет деньги как сумасшедшая. «Если мы не решим проблемы в ближайшее время, то мы умрем. А их чрезвычайно сложно решить», — добавил Маск. Как отметил предприниматель, у компании осталось всего несколько недель.

7 августа Маск опубликовал твит, в котором обещал выкупить акции компании по 420 долларов за штуку и сделать ее непубличной. Поскольку обещание не было выполнено, заявление привело к разбирательству с Комиссией по ценным бумагам США (SEC).

В результате Маск покинул пост в совете директоров компании. Помимо этого, его обязали заплатить штраф в 20 миллионов долларов. А Tesla пришлось нанять специального человека, который будет контролировать все заявления Маска, в том числе через социальные сети.

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