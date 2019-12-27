Дизайн российского электромобиля назвали «творческим самоубийством»

В социальных сетях появились фотографии макета нового российского электромобиля «Монарх». Их опубликовал на своей Facebook-странице пользователь Иван Иванов.

На кадрах в разных ракурсах запечатлен прототип машины. Автор поста раскритиковал дизайн, называя его «творческим самоубийством» разработчиков. Он отметил, что в целом «Монарх» не доделан, фары, фонари и даже места их крепления на кузове отсутствуют. «Отовсюду торчат какие-то обрезанные прутики, качество сварки каркаса "аховое". Кузов не покрашен, там только слой грунта, да и его нанести как следует не смогли, где-то он пузырится, где-то лежит ровным слоем», — описывает макет Иванов.

Салон прототипа «Монарх» он назвал помойкой, поскольку обнаружил внутри слой мусора, а облицовочных панелей так и не увидел. «А посмотрите, сколько пространства предусмотрели ногам переднего пассажира. Нисколько! Такая машина никогда не пройдет краш-теста, панель переломает ноги и водителю, и пассажиру», — сетует пользователь.

24 декабря в Москве прошла презентация электромобиля «Монарх», но саму машину на ней так и не показали. Разработчики сослались на проблемы с доставкой макета, однако позже выяснилось, что они не расплатились с логистической компанией за перевозку.

Предполагается, что российский электрокар будет оснащен электродвигателями и аккумуляторами разной мощности и емкости. Запас хода составит от 350 до 500 километров. Серийный выпуск модели стартует в 2021 году. Начальная цена седана «Монарх» будет приблизительно равна 1,5 миллиона рублей.

В ноябре министр промышленности и торговли России Денис Мантуров назвал дату запуска в производство российского электромобиля Zetta.

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