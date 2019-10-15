Владельцам электромобилей в Москве облегчат жизнь

Владельцев электромобилей хотят освободить от транспортного налога на пять лет. Соответствующий законопроект направлен на обсуждение в Мосгордуму, передает «Интерфакс». Во вторник, 15 октября, документ одобрили на заседании президиума правительства города.

Предполагается, что такая мера может стимулировать использование экологически чистого вида транспорта. Если законопроект примут, владельцам электромобилей не нужно будет платить налог до 31 декабря 2024 года включительно.

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По данным исследования The Boston Consulting Group (BCG), стоимость владения электромобилем и машиной с двигателем внутреннего сгорания в России может сравняться в ближайшие несколько лет, если государство продолжит поддержку зарядных станций. На 2,5 тысячи электромобилей приходится около 170 зарядных станций, это 0,068 станции на один автомобиль. Срок окупаемости каждой станции составляет до 7,5 года.

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