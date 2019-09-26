России напророчили бум электромобилей

В России к 2025 году ожидается резкий рост популярности электромобилей. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

Согласно ее данным, среднегодовые темпы роста рынка электромобилей составят в ближайшие шесть лет 30 процентов, а в Москве рынок может расти темпами в 60 процентов в год. Однако, несмотря на внушительные темпы роста, доля электромобилей среди остального частного транспорта в России останется незначительной, отмечается в исследовании.

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Так, в 2018 году в России было продано только 2,4 тысячи электромобилей, что составляет только 0,14 процента рынка. В случае 30-процентных темпов роста к 2025 году число электрокаров в России достигнет 14,9 тысячи единиц.

В настоящее в России в основном покупают подержанные электромобили. Их доля составляет более 94 процентов в покупках электрокаров. Чаще всего подержанные авто покупают в Приморском и Хабаровском краях, где сосредоточена треть всех покупателей. Также электромобили популярны в Иркутской области (12 процентов продаж) и Краснодарском крае (девять процентов). Новые машины чаще всего покупают в Москве и Московской области, а также в Приморском крае.

Самой популярной маркой электромобилей в России оказался Nissan, на долю которого пришлось более половины продаж. На втором месте по популярности Tesla, продажи которой составляют почти 40 процентов рынка. Менее популярны Jaguar (5,5 процента) и Renault (4,9 процента).

В целом рынок легковых автомобилей в России в 2019 году, как ожидается, упадет на два процента в базовом варианте. Однако, по мнению аналитиков PwC, возможен и незначительный рост в 0,5 процента в преддверии повышения утилизационного сбора с 1 января 2020 года, пишет «Коммерсантъ».

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