Tesla заплатит Китаю мзду

Американский производитель электромобилей Tesla согласился ежегодно платить Китаю по 323 миллиона долларов налогов. Эти условия прописаны в договоре о строительстве фирменного завода на окраине Шанхая, сообщает Bloomberg. Предполагается, что к 2023 году Tesla выйдет в плюс и начнет платить налог с прибыли. Если этого не произойдет, она вернет арендованную землю.

Кроме того, американская компания потратит еще порядка двух миллиардов долларов на обустройство гигафабрики в течение пяти лет. Цель строительства первого зарубежного завода Tesla состоит в том, чтобы, в частности, избавиться от необходимости платить ввозные пошлины для электрокаров, а также снизить цены на рынке. Предполагается, что после запуска там будет выпускаться по 500 тысяч машин в год.

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Представители компании выразили надежду на то, что им удастся соответствовать требованиям по налогам и капитальным затратам, даже если производство автомобилей окажется ниже запланированного.

Несмотря на рекордные продажи автомобилей, по итогам второго квартала 2019 года компания зафиксировала убытки в размере более 408 миллионов долларов. Выручка Tesla выросла на 59 процентов по сравнению со вторым кварталом 2018 года и составила 6,35 миллиарда долларов.

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