В электромобилях Tesla появятся Netflix и YouTube

Электромобили Tesla в ближайшем будущем получат специальную функцию для просмотра видео с сервисов YouTube и Netflix. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в своем Twitter.

«Благодаря объемному звуку, большому дисплею и удобным сиденьям Tesla в автомобиле будет непередаваемое ощущение кинематографичности», — написал он, добавив, что эта функция может появиться уже в августе.

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Маск добавил, что пока обновление будет работать, только когда машина припаркована. В будущем, когда регулирующие органы одобрят функцию полного самостоятельного вождения, эти развлечения будут доступны и во время движения.

Ранее сообщалось, что по итогам второго квартала 2019 года Tesla зафиксировала убытки в размере более 408 миллионов долларов. Потери оказались выше прогнозов аналитиков, в итоге акции американского производителя электромобилей рухнули более чем на 11 процентов.

До этого Tesla установила рекорд по продажам машин. С апреля по июнь компания передала клиентам 95,2 тысячи электромобилей. Результаты Tesla превзошли оценки большинства аналитиков.

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