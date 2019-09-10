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Volkswagen захотел купить Tesla

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Немецкий автоконцерн Volkswagen допустил возможность покупки американского производителя электромобилей Tesla. Такое заявление сделал совладелец Volkswagen Вольфганг Порше, пишет Deutsche Welle.

«Всегда должно быть позволено думать обо всем», — сказал он в ходе Международного франкфуртского автосалона.

Вопрос был поднят на фоне слухов о желании Volkswagen стать мировым лидером в производстве электромобилей с помощью поглощения Tesla или долевого участия в ее капитале. Такую информацию со ссылкой на неназванного топ-менеджера концерна три недели назад сообщил экономический журнал Manager Magazin.

По его словам, глава Volkswagen Херберт Дис хотел бы немедленно вложиться в Tesla, но ему не удается убедить в целесообразности покупки ключевых акционеров концерна, в том числе семью Порше. В материале говорилось, что владельцев Volkswagen не устраивает слишком высокая стоимость акций. Покупка Tesla целиком обошлась бы сейчас в 30 миллиардов долларов.

Ранее на франкфуртском автосалоне Volkswagen представил серийную версию своего электрокара ID.3. Первая партия автомобилей будет выпущена в ноябре тиражом в 30 тысяч экземпляров. Первые автомобили поступят к дилерам в середине следующего года. По предварительным данным, стоимость такой машины не превысит 20 тысяч евро.

Немецкий автоконцерн в 2018 году объявил о намерении стать самым успешным производителем электрокаров в мире. Компания намерена к 2023 году потратить на разработку электромобилей, функции автопилота и других сервисов 50 миллиардов долларов. Кроме того, Volkswagen намерен тесно сотрудничать с американским производителем Ford.

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