Volkswagen решил воскресить «Жука»

Компания Volkswagen, которая минувшим летом прекратила выпуск Volkswagen Beetle («Жук»), предложила владельцам ретромашин переделать их авто в электрокары. Обновленный автомобиль представят 10 сентября на Франкфурском автосалоне, пишет The Verge.

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Подрядчиком при переоборудовании машин выступит немецкая компания eClassics. «Жукам» установят новый блок аккумуляторов и электромотор от электрического ситикара e-UP, что позволит освободить место в багажнике.

Увеличится масса автомобиля, но производители обещают разгон до 80 километров в час за восемь секунд. Максимальная скорость составит 150 километров в час. При полной зарядке и на максимальной скорости машина сможет преодолеть около 200 километров.

Летом 2019 года Volkswagen перестал выпускать «Жуки» на своем заводе в Мексике. «Жук» является наследником легендарного автомобиля Volkswagen Kafer, который производился с 1938 по 2003 год. Оригинальный Kafer создавался Фердинандом Порше по распоряжению Адольфа Гитлера в 1930-е годы.

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