Новые технологии заставили Volkswagen уволить тысячи человек

Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о намерении сократить около четырех тысяч рабочих и административных сотрудников на заводах в Германии в течение ближайшие несколько лет, пишет Bloomberg. Решение обусловлено переходом на новые технологии сборки автомобилей и смещением акцента на выпуск электромобилей.

«Мы делаем компанию подготовленной и устойчивой к наступлению цифровой эпохи», — заявил операционный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер. Ранее компания говорила о планах по сокращению семи тысяч рабочих мест к 2023 году.

Одновременно концерн собирается нанять около двух тысяч новых сотрудников на позиции, связанные с IT-сферой. Всем им будет гарантирована работа как минимум до 2029 года.

В подразделении легковых автомобилей, которое коснутся сокращения, работает 185 тысяч из 663 тысяч общего числа сотрудников Volkswagen. Его рентабельность в прошлом году снизилась 4,2 до 3,8 процента, что связывают, в первую очередь, с более высокими расходами на электромобили по сравнению с традиционными машинами.

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