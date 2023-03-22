На российском заводе начали собирать китайские грузовики

Калининградский «Автотор» начал собирать китайские грузовики вместо Hyundai и BMW

Завод «Автотор» в Калининграде начал собирать китайские грузовики. Об этом со ссылкой на заместителя гендиректора компании Алексея Храмцовского сообщает Drom.

На заводе будут представлены три китайских бренда, в модельном ряду которых будут грузовики массой от 3,5 тонны до 12 тонн. Пока сборка идет в тестовом режиме: полноценное производство начнется во втором квартале 2023-го, когда завод получит необходимые для продажи автомобилей документы. Всего до конца года собираются выпустить пять тысяч грузовиков, треть из которых — малотоннажные, а остальные — среднетоннажные. «Автотор» будет производить только шасси, все надстройки обеспечат партнеры. Порядка тысячи из этих грузовиков собираются сделать на электрическом двигателе.

«Автотор» лишился прежних партнеров после начала боевых действий на Украине. В марте 2022-го соглашение с предприятием расторг немецкий BMW, а в октябре от совместной работы отказались корейские Hyundai и Kia.

Возобновили производство в Калининграде в декабре — вероятными партнерами завода назвали китайский государственный автомобильный концерн BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) и уже известный россиянам автопроизводитель Chery. В конце января завод заявил, что собирает также седаны E5 компании Kaiyi. К концу 2023 года «Автотор» собирается выпустить как минимум 50 тысяч легковых автомобилей.