«Автотор» начал собирать китайские машины

Калининградский завод «Автотор» заключил соглашения с тремя китайскими автопроизводителями

На российском заводе «Автотор» в Калининграде, где раньше собирались машины марок BMW, KIA, Hyundai, начался выпуск автомобилей китайских производителей. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Его слова приводит РИА Новости.

«Рад сообщить: "Автотор" вернулся к работе. Действительно, три китайские компании, с ними заключили соглашения, и уже идет сборка, на прошлой неделе она началась», — рассказал он. До конца 2022 года на заводе планируют выпустить 1,5-2 тысячи автомобилей.

Сейчас на предприятии собрано несколько сотен машин, добавил он. В следующем году завод должен выпустить как минимум 50 тысяч, хотя в компании рассчитывают на результат в 100 тысяч автомобилей в год.

По информации газеты «Ведомости», потенциальными партнерами «Автотора» могут стать китайский государственный автомобильный концерн BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) и уже известный россиянам автопроизводитель Chery.

«Автотор» лишился прежних партнеров после начала российской спецоперации на Украине. В марте соответствующее решение принял немецкий BMW, а в октябре отказались от продолжения совместной работы корейские Hyundai и Kia.

Ранее собеседник «Ведомостей» отмечал, что трудности для работы «Автотора» создает логистика. Доставка на завод машинокомплектов из Китая возможна только морем, что обойдется предприятию в три тысячи долларов. Вывоз в Санкт-Петербург будет стоить еще около 500 долларов, что негативно скажется на стоимости конечной продукции. Отдельная проблема возникает с продвижением марки в России. У BAIC хорошая продуктовая линейка, но россиянам она незнакома.