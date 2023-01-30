В Калининграде начали собирать автомобили из китайских деталей

Калининградский «Автотор» объявил о начале сборки китайского седана E5 компании Kaiyi

На калининградском автопроизводителе «Автотор» начали собирать китайские автомобили Kaiyi (Каи). Первой моделью, вставшей на конвейер по итогам пилотного производства, стал городской седан E5. Предполагается, что продажи начнутся уже в первом квартале 2023 года, сообщает сайт компании.

В понедельник, 30 января, стороны подписали на заводе соглашение о запуске промышленного производства E5, а также ранее парафированное генеральное соглашение, определяющее основные направления и условия стратегического сотрудничества.

Сборка будет проводиться на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. Однако в «Автоторе» подчеркивают, что в дальнейшем хотят перейти на полный цикл производства.

Детали будут поставлять с предприятий в Китае. Для этого предлагается использовать порты Дальнего Востока, откуда детали повезут через всю Россию в Санкт-Петербург, после чего с использованием паромных линий их переправят в Калининград. До конца 2023 года «Автотор» хочет вывести на российский рынок еще три модели бренда.

В декабре о начале сборки на «Автоторе» автомобилей трех китайских производителей заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его оценке на тот момент, в 2023 году предприятие должно выпустить не менее 50 тысяч автомобилей.

В свою очередь источник «Ведомостей» отмечал, что проект сотрудничества с китайскими производителями осложняет логистика. Доставка деталей неизбежно скажется на стоимости автомобилей, что повредит спросу.