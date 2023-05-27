В России потребовали продлить условия параллельного импорта автозапчастей

Российские дилеры потребовали продлить условия параллельного импорта запчастей

Союз автосервисов и ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) потребовали продлить действие сертификатов соответствия на импортные запчасти, ввозимые в Россию с помощью механизма параллельного импорта. Об этом пишут «Известия».

В письме РОАД на имя премьер-министра Михаила Мишустина отмечается, что без этого поставки деталей в страну могут остановиться уже с 1 сентября 2023 года.

«Если не будет принято решение о продлении необходимой документации или ином методе ввоза, не менее 100 торговых марок встанут на таможне», — заявил член правления Союза автосервисов Илья Плисов в беседе с изданием.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин также подчеркнул, что если решение о продлении документации не будет принято, то дефицит запчастей возможен.

Ранее дилеры спрогнозировали бурный рост продаж китайских автомобилей в России.

