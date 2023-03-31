Дилеры спрогнозировали бурный рост продаж китайских автомобилей в России

РОАД: в 2023 году доля китайских машин на российском рынке вырастет в два раза

В 2023 году Россию ждет бурный рост продаж китайских автомобилей. Об этом со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщает РИА Новости.

Доля китайских машин на российском рынке вырастет почти в два раза, с 18 до 32 процентов. Дилеры прогнозируют, что до конца года в России продадут 250 тысяч таких автомобилей (годом ранее в стране было куплено 124,6 тысячи).

Лидерами рынка по-прежнему останутся российские авто — их продажи составят 440 тысяч штук, или около 55 процентов от общего числа. Оставшиеся 13 процентов рынка (100 тысяч машин) займут иномарки, ввезенные по параллельному импорту.

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2023-м могут достичь уровня 2020-2021 годов, но для этого необходимо выполнить ряд условий, сообщили в компании аудиторских и консалтинговых услуг «Технологии доверия» («ТеДо», бывшая PwC). По словам аналитиков, для этого нужно улучшить геополитическую ситуацию, а также развивать внутреннее производство и параллельный импорт. Наиболее реалистичный прогноз возвращения к уровню 2021 года — 2027 год.

По оптимистичному сценарию «ТеДо» авторынок в 2023 году может вырасти на 28 процентов, до 800 тысяч автомобилей. Такой результат возможен при появлении новых игроков на рынке, увеличении локальной сборки машин и восстановлении поставок импортных комплектующих.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о намерении остановить производство в мае из-за проблем с поставками комплектующих. Руководство на месяц перенесло корпоративный отпуск сотрудников предприятия, чтобы избежать введения режима простоя для всех линий и остановки производства. Из-за этого безостановочная сборка автомобилей в полном комплекте будет невозможна уже со второй половины мая 2023 года.