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10:22, 14 января 2025Экономика

«АвтоВАЗ» повысил ценник на самую продаваемую в России машину

Руководство концерна «АвтоВАЗ» с 14 января подняло цену на Lada Granta
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Руководство «АвтоВАЗа» с 14 января 2025 года подняло ценник на самую продаваемую в России модель — Lada Granta. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы отечественного концерна.

В компании отметили, что ценник также подняли на другой популярный у россиян автомобиль — внедорожник Lada Niva Legend. В среднем по модельному ряду рост стоимости составил 1,8 процента. «Это — значительно ниже накопленной инфляции», — резюмировали представители «АвтоВАЗа».

В концерне объяснили свое решение тем, что стоимость наиболее бюджетных моделей Lada не менялась с ноября 2023 года. Актуальные ценники в компании уточнять не стали. В то же время в пресс-службе добавили, что изменения стоимости не затронули Vesta, Largus, Niva Travel и Aura.

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Lada Granta является самым бюджетным автомобилем в модельной линейке концерна. Эти автомобили в стандартной комплектации с механической коробкой передач и мотором 1,6 литра, мощностью 90 лошадиных сил с механической коробкой передач в 2024 году стоили от 700 тысяч рублей. Ценник же на версию с «автоматом» начинался от 1,17 миллиона, а лифтбека — от 1,25 миллиона.

По итогам прошлого года Lada Granta стала самым продаваемым автомобилей на российском рынке. В 2024-м эти машины разошлись тиражом в 201,5 тысячи единиц. В целом, по данным агентства «Автостат», за отчетный период российский концерн оказался лидером по объемам продаж с результатом в 436,2 тысячи реализованных машин. В топ-3 по этому показателю также вошли китайские Haval и Chery.

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