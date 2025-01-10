Авторынок России показал лучший результат за пять лет

«Автостат»: в 2024 году в России продали 1,57 миллиона новых легковушек

В 2024 году в России количество проданных легковых автомобилей на 48,4 процента превысило показатели 2023 года. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По его данным, в минувшем году в РФ купили 1,57 миллиона новых легковушек. Таким образом, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Наиболее покупаемыми оказались пять марок. На первом месте LADA, которая показала результат в 436,2 тысячи проданных экземпляров. На второй позиции (и на первой среди иномарок) расположился китайский Haval (190,6 тысячи штук). Кроме того, еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров. Это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Самой продаваемой моделью в России уже третий год подряд оказывается LADA Granta. В 2024 году ее продали в количестве 201,5 тысячи единиц.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года продажи и производство автомобилей в России увеличатся на треть. Такой прогноз высказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.