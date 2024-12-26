Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:35, 26 декабря 2024Экономика

Продажи автомобилей в России оценили

Мантуров: продажи и производство автомобилей в РФ вырастут на 30-40 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По итогам 2024 года продажи и производство автомобилей в России вырастут на треть. Так оценил результаты отечественного рынка первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, его цитирует РИА Новости.

По словам бывшего главы Минпромторга, в 2024 году продажи машин вырастут до 1,8 миллиона единиц, из которых 1,5 миллиона — легковые.

«В России будет произведено до конца года около 980 тысяч автомобилей, около 750 тысяч — это легковые автомобили. Порядка 60 брендов и марок производится и вообще представлено на рынке. Рост и рынка, и производства составит от 30 до 40 процентов», — объяснил он.

С января по ноябрь обрабатывающая промышленность России выросла на восемь процентов, к концу года показатель составит порядка семи процентов. В целом для отрасли рост превысил отметку в четыре процента.

«Рассчитываем, что в следующий год, невзирая на то, что давление извне не снижается, внутри сохраняются вызовы по денежно-кредитной политике, мы все-таки рассчитываем за счет сбалансированности мер государственной поддержки и набранного темпа со стороны промышленности, мы должны сохранять положительные тенденции», — добавил Мантуров.

На фоне снижения спроса перед Новым годом китайские автопроизводители забили склады в России машинами. Запасов автомобилей хватит до апреля, уверены опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Поставщики не учли снижения продаж на фоне повышения утильсбора и удорожания автокредитов, в результате чего на складах, по разным оценкам, скопилось от 250 до 360 тысяч машин, цены на которые вряд ли упадут, несмотря на большие запасы.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина пыталась подорвать высокопоставленных российских военных. Бомбу собирались передать под видом подарка

      Программу реновации в Москве расширят

      Прибыль одного из крупнейших российских банков взлетела

      В Кремле призвали не строить гипотезы о причинах крушения самолета в Казахстане

      На Украине заступились за Россию в ответ на критику экс-посла США

      Служебную собаку впервые наградили медалью Росгвардии в Петербурге

      На Украине сделали прогноз по возвращению беженцев

      Стала известна ситуация с лимитами по семейной ипотеке

      Российский бортпроводник оказался среди пассажиров упавшего в Актау самолета и не выжил

      В российском регионе осудили троих мужчин за нападение на свадебный микроавтобус

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше