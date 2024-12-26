Продажи автомобилей в России оценили

Мантуров: продажи и производство автомобилей в РФ вырастут на 30-40 процентов

По итогам 2024 года продажи и производство автомобилей в России вырастут на треть. Так оценил результаты отечественного рынка первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, его цитирует РИА Новости.

По словам бывшего главы Минпромторга, в 2024 году продажи машин вырастут до 1,8 миллиона единиц, из которых 1,5 миллиона — легковые.

«В России будет произведено до конца года около 980 тысяч автомобилей, около 750 тысяч — это легковые автомобили. Порядка 60 брендов и марок производится и вообще представлено на рынке. Рост и рынка, и производства составит от 30 до 40 процентов», — объяснил он.

С января по ноябрь обрабатывающая промышленность России выросла на восемь процентов, к концу года показатель составит порядка семи процентов. В целом для отрасли рост превысил отметку в четыре процента.

«Рассчитываем, что в следующий год, невзирая на то, что давление извне не снижается, внутри сохраняются вызовы по денежно-кредитной политике, мы все-таки рассчитываем за счет сбалансированности мер государственной поддержки и набранного темпа со стороны промышленности, мы должны сохранять положительные тенденции», — добавил Мантуров.

На фоне снижения спроса перед Новым годом китайские автопроизводители забили склады в России машинами. Запасов автомобилей хватит до апреля, уверены опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Поставщики не учли снижения продаж на фоне повышения утильсбора и удорожания автокредитов, в результате чего на складах, по разным оценкам, скопилось от 250 до 360 тысяч машин, цены на которые вряд ли упадут, несмотря на большие запасы.