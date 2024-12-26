Китайские автомобили забили склады в России

«Ъ»: запасов китайских автомобилей в России хватит до апреля

Китайские автопроизводители не предугадали снижение спроса перед Новым годом и забили склады в России машинами. Запасов автомобилей хватит до апреля, уверены опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

Поставщики ожидали большего спроса на машины на фоне повышения утильсбора, в результате чего произошло затоваривание складов. По словам директора «Автостата» Сергея Целикова, стоки брендов из КНР сейчас составляют 200–250 тысяч штук, в то время как максимальные запасы годом ранее составляли 175 тысяч.

Китайские производители недооценили повышение ключевой ставки в России, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Независимый автоэксперт Олег Мосеев полагает, что ситуация вызвана изначально завышенными планами по поставкам на российский рынок. Машины привезли с запасом перед повышением утильсбора и не предсказали падение рынка, в результате чего запасы китайских машин составили 360 тысяч штук без учета параллельного импорта. Такую же цифру называет заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Исправить ситуацию будет непросто — в условиях удорожания кредитов затоваривание не приведет к снижению цен. Вместо этого на фоне ослабления рубля и индексации пошлин стоимость новых автомобилей может вырасти на 10 процентов.

«Резко переписывать прайсы и удивлять нас суперценами никто не будет», — пояснил Кадаков.

Глава Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) РФ Антон Алиханов заявил, что 2025 год будет сложнее для российского авторынка и отечественных концернов. Санкционное давление со стороны западных стран будет усиливаться, что наложится на охлаждение спроса на новые автомобили вместе со снижением объемов кредитования из-за высокой ставки и роста утильсбора. «Отрасли необходимо подстраиваться под стремительно меняющиеся реалии», — отметил Алиханов.