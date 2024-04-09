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13:14, 9 апреля 2024Экономика

Названы цены новых Lada Granta с «автоматом»

«АвтоВАЗ»: Lada Granta с «автоматом» стоит на 476 тыс. дороже базовой версии

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Новая Lada Granta с автоматической коробкой переключения передач обойдется на 476 тысяч рублей дороже базовой версии автомобиля. Цены на новинку с «автоматом» назвали на официальном сайте производителя.

Стоимость самого бюджетного седана с опцией начинается от 1,17 миллиона рублей, а лифтбека — от 1,25 миллиона рублей. При этом автомобили в версии Standard с механической коробкой передач и мотором 1,6 литра, мощностью 90 лошадиных сил с механикой стоят от 700 тысяч рублей. Топовая комплектация машины с мотором мощностью 106 лошадиных сил и кондиционером обойдется в 1,05 миллиона рублей.

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АвтоВАЗ сообщил о возобновлении выпуска машин с классической трансмиссией-«автоматом» в начале апреля. Партия автомобилей из пяти тысяч штук будет выпускаться в течение года. Президент компании Максим Соколов заявил, что «АвтоВАЗ» постепенно возвращает в автомобили опции, которые ранее перестали устанавливаться из-за санкционного давления и проблем с поставками.

Четырехступенчатая автоматическая трансмиссия у Lada Granta установлена с 16-клапанным мотором мощностью 98 лошадиных сил. Автомобиль с таким двигателем может разгоняться до 176 километров в час.

Ранее стало известно, что в марте 2024 года продажи «АвтоВАЗа» в России почти удвоились, прибавив 83,6 процента в годовом выражении, до 42,8 тысячи машин. Показатель стал наивысшим для автопроизводителя за последние 11 лет.

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      Вячеслав Агапов
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