«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Granta с «автоматом»

«АвтоВАЗ» начал выпускать Lada Granta с автоматической коробкой передач

«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta, оснащенных автоматической коробкой передач. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Партия машин с классической трансмиссией-«автоматом» составит около пяти тысяч штук, они будут выпущены в течение года. На данный момент их цены и дата начала продаж неизвестны, автопроизводитель уведомит об этом дополнительно. Президент компании Максим Соколов заявил, что «АвтоВАЗ» постепенно возвращает в автомобили опции, которые ранее перестали устанавливаться из-за санкционного давления и проблем с поставками.

Автопроизводитель отметил, что несколько сотен таких авто будут в рамках социального контракта переданы соцслужбам для людей с ограниченными возможностями. Эти машины будут дополнительно оснащаться устройствами, упрощающими управление для людей с инвалидностью, в том числе ампутациями.

Ранее стало известно, что в марте 2024 года продажи «АвтоВАЗа» в России почти удвоились, прибавив 83,6 процента в годовом выражении, до 42,8 тысячи машин. Показатель стал наивысшим для автопроизводителя за последние 11 лет. Месяц к месяцу объем проданных «АвтоВАЗом» машин увеличился более чем в полтора раза, на 53,6 процента. Продажи Lada Granta, достигнув в марте 20,4 тысячи штук, увеличились за год на 25,6 процента.