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06:08, 26 февраля 2025Экономика

Глава «АвтоВАЗа» пожаловался на падение продаж автомобилей

Глава «АвтоВАЗа» заявил о падении продаж новых автомобилей в России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Автомобильный рынок в России переживает серьезное падение. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, его слова передает «Интерфакс».

По его словам, на складах дилеров накопилось уже свыше 500 тысяч машин, а запасы «АвтоВАЗа» приблизились к сотне тысяч при норме в 60 тысяч. Глава компании отметил, что для предотвращения еще большего падения участникам автомобильного рынка следует предпринять серьезные меры.

«Сегодня мы четко видим, что рынок в целом идет хуже траектории движения прошлого года. Преодолеет ли он планку в 100 тысяч автомобилей в феврале — большой вопрос», — пожаловался Соколов.

Ранее глава «АвтоВАЗа» заявил о пересмотре контракта по возвращению Renault. По его словам, вернуть себе активы за ту же цену французский концерн не сможет, поскольку для начала компании придется возместить средства, потраченные российскими властями на предприятие за эти годы.

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