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16:41, 25 февраля 2025Экономика

Глава «АвтоВАЗа» заявил о пересмотре контракта по возвращению Renault

Глава «АвтоВАЗа» Соколов исключил возвращение Renault по условиям опциона
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Максим Соколов

Максим Соколов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Если французская автомобильная компания Renault решит в будущем вернуться в Россию, то не сможет выкупить «АвтоВАЗ» в соответствии с условиями договора от 2022 года. Об этом в кулуарах Форума по регуляторной политике Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал президент автопроизводителя Максим Соколов, передает Интерфакс.

Сделка, подписанная сторонами почти три года назад, предусматривала продажу доли Renaut в «АвтоВАЗе», составлявшую 67,69 процента, государственному предприятию ФГУП НАМИ за один рубль. В нее также включили опцию обратного выкупа в течение шести лет.

Однако, подчеркивает Соколов, вернуть себе активы за ту же цену французский концерн не сможет. Для начала ему придется возместить средства, потраченные российскими властями на предприятие за эти годы.

По словам топ-менеджера, бывший владелец «АвтоВАЗа» направлял на его развитие в 2020-х годах по 20-22 миллиарда рублей. В то же время в 2023-м, когда платило уже государство, объем вложений составил 27,5 миллиарда, а в 2024-м — почти 40 миллиардов. В планах на 2025 год значатся минимум 45 миллиардов рублей. «Понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать. Таким образом, цена входа точно не будет равна цене выхода за 1 рубль», — заключил он.

Ранее Соколов поддержал идею обязать участников рынка таксомоторных перевозок использовать только локализованные автомобили. До этого сами таксисты попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить «АвтоВАЗ» на предмет завышения цен, указав, что в совокупности с обсуждаемым законам ценовая политика крупнейшего российского производителя легковых автомобилей приведет к банкротствам и оставит без работы сотни тысяч человек.

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