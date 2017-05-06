Сигал поиронизировал над закрытием ему въезда на Украину

Американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал с иронией воспринял новость о том, что Служба безопасности Украины закрыла ему въезд в страну на пять лет. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 6 мая.

«Кроме черного пояса, у меня теперь есть еще и черный список», — передала агентству слова актера его представитель. Она пояснила, что Сигал имеет седьмой дан по айкидо.

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В конце апреля Сигал был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Создатели ресурса обвинили его в незаконном посещении Крыма в 2014 и 2015 годах.

В ноябре 2016-го актер получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Крым воссоединился с Россией 18 марта 2014 года по итогам проведенного референдума, на котором 96 процентов жителей полуострова выступили за вхождение республики в состав Российской Федерации. Москва утверждает, что воссоединение прошло в соответствии с нормами международного права. Украинские власти расценивают регион как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом — как нарушение государственной границы.