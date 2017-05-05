Американскому актеру Стивену Сигалу запретили въезд на Украину на пять лет. Об этом в пятницу, 5 мая, агентству «Апостроф» сообщили в Службе безопасности страны (СБУ).

В ответе ведомства отмечается, что решение принято на основе действий артиста, противоречащих интересам обеспечения безопасности Украины. О чем именно идет речь, в сообщении СБУ не уточняется.

В конце апреля Сигал был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Создатели ресурса обвинили его в незаконном посещении Крыма в 2014 и 2015 годах.

В ноябре 2016-го актер получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Крым воссоединился с Россией 18 марта 2014 года после проведенного референдума, на котором за такое решение проголосовало более 96 процентов жителей полуострова. Украинские власти расценивают регион как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом — как нарушение государственной границы. Москва утверждает, что воссоединение прошло в соответствии с нормами международного права.