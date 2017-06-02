На Social Media Moscow представят 12 главных кейсов в SMM

В кинотеатре «Октябрь» 7 июня пройдет конференция Social Media Moscow. Digital-агентство RTA, «ВКонтакте», «Одноклассники» и РАЭК соберут на этом мероприятии 12 главных SMM кейсов, сообщает пресс-служба конференции.

На Social Media Moscow будут присутствовать 700 рекламодателей — маркетинг-директора, digital-директора, бренд-менеджеры. Участникам расскажут о том, как добиться выдающихся результатов в социальных сетях, как сделать бренд лидером мнений, как привлечь миллионную аудиторию.

В программе:

— Кейс Unilever от медиа-директора Ирины Котик (единственное выступление в 2017 году);

— Кейс «Бешеной Сушки» от ее создателя Василия Смольного, где он расскажет, как построить бизнес через социальные сети;

— Кейс Павла Воли;

— Кейс «МегаФона» от директора по бренду и маркетинговым коммуникациям Снежаны Черногорцевой;

— Кейс музыканта Алексея Воробьева, где он поделится методами вовлечения аудитории в социальных сетях;

— Кейс L’Oreal от Фабьен Петит, digital-маркетинг директора в регионе EMEA, совместно с Анной Мусихиной, digital-директором L’Oreal Россия;

— Кейс «Лентача» от его создателя Андрея Коняева;

— Кейс телеканала ТНТ от Гавра Гордеева, где он поделится опытом продвижения сериалов через социальные сети;

— Кейс Владимира Жириновского, где он расскажет, как работает с избирателями через социальные сети;

— Кейс «Матч ТВ» от Тины Канделаки;

— Кейс от «ВКонтакте»;

— Кейс от «Одноклассников»;

— Кейс Елены Крыгиной, бьюти-блогера №1, где она расскажет о своих экспериментах и социальных механиках, которые помогли собрать многомиллионную лояльную аудиторию.

«Каждый спикер Social Media Moscow — яркая личность. Увидеть всех на одной сцене — это большая удача! Повторить такое вряд ли возможно. Обычно конференции хороши тем, что провоцируют мозг на мысли, упорядочивают сознание. Эта конференция выглядит способной на многое!» — отметил Head of Media Department MTC Михаил Елисейкин.

Забронировать место в зале можно на сайте sm-moscow.com.

