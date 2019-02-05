Бывшую участницу Comedy Woman защитили от прозвавшего ее овцой Михалкова

Директор бывшей участницы Comedy Woman Наталии Медведевой Ирина Пятенко прокомментировала реплику режиссера Никиты Михалкова, назвавшего участниц шоу овцами за шутку о смерти советского генерала Дмитрия Карбышева. Свою позицию представительница артистки изложила «Комсомольской правде».

Директор заявила, что Медведева не несет ответственность за шутку. «Ответственность лежит не на актерах, которые произносят текст, а на телеканале или продакшене, которые это снимают», — полагает Пятенко. Она напомнила, что актриса уже не выступает в Comedy Woman несколько лет.

Собеседница издания добавила, что Медведева отказывается давать комментарий по поводу своего выступления, и попросила не считать это трусостью. «У нас очень много двойных стандартов, каждый человек воспринимает все по-разному», — отметила Пятенко.

Ранее 4 февраля в эфире авторской программы «Бесогон» Михалков назвал пошутивших о Карбышеве участниц Comedy Woman «овцами». Он отметил, что генерал погиб на морозе как герой, превратившись в ледяной памятник самому себе.

Режиссер остался недоволен сценкой Comedy Woman 2013 года, в которой героиня Медведевой пошутила о Карбышеве. «Тихо. Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал», — говорила персонаж Екатерины Варнавы. «Это мужик из рекламы Mentos дыхнул!» — отвечала героиня Надежды Сысоевой. «Нет. Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», — заключила Медведева.

Карбышев — советский ученый, генерал-лейтенант инженерных войск. Он погиб в плену вместе с сотнями заключенных концлагеря Маутхаузен. Перед смертью их облили водой и оставили на морозе. По воспоминаниям выжившего канадского майора Седдона Де-Сент-Клера, перед смертью генерал обратился к заключенным со словами: «Бодрей, товарищи! Думайте о родине, и мужество не покинет вас!».

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