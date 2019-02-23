В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма, глумление и пошлость

Шутки телешоу Comedy Woman прошли психолого-лингвистическую экспертизу, которая пришла к выводам о содержании в них пошлости, глумления над российскими ценностями и реабилитации фашизма. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на результаты исследования.

«Толстой — придурок, у него голые пятки. Поэтому его "Война и мир" — полная чушь… », — приводят эксперты в пример фрагмент выступления, указывая на наличие в нем нейро-лингвистического приема, построенного на подмене значимости авторитета писателя. Подобные выпады оскорбляют достоинство выдающихся личностей отечественной культуры, что исключает возможность уважительного отношения молодежи к ним.

В документе также оценили шутку о генерале Дмитрии Карбышеве, из-за которой режиссер Никита Михалков назвал артисток «овцами». Эксперты сочли, что этот скетч навязывает аудитории чувство отвращения и саркастического негативизма, а также дегероизирует и оскорбляет достоинство Героя Советского Союза.

По их мнению, аплодисменты, которые сопровождают выступления, направлены на то, чтобы вызывать одобрение в сознании молодых зрителей с неокрепшей психикой. Исходя из этого, эксперты полагают, что выступления Comedy Woman являются психологической диверсией, направленной на разрушение культурологических смыслов и традиционных российских ценностей; содержат в себе скрытую реабилитацию фашизма, посредством позитивного отношения к Гитлеру.

В ходе исследования также были обнаружены признаки агрессивного навязывания молодежи оккультного мировоззрения, порочного образа жизни, как приемлемого примера для современной молодежи. А в пошлых шутках о сексе происходит «взлом чувства интимного стыда», утверждают специалисты.

В целом же специалисты называют шоу частью антироссийской психологической войны с целью разрушить духовно-нравственные основы молодежи.

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