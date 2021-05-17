Игравшая проституток и эскортниц звезда Comedy Woman рассказала о новой работе

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала, как ушла из юмористического шоу ТНТ и чем занимается в настоящее время. Как сообщает «Телепрограмма», о новой работе она высказалась в эфире Comedy Club.

«Так случилось в моей жизни, что Comedy Woman закончился. И началась в моей жизни эпопея с животными», — отметила она. Варнава таким образом высмеяла то, что после Comedy Woman стала играть в театре — она исполняет роль собаки в спектакле «Бульба. Пир».

Комикесса добавила, что «закончила с проститутками и эскортницами» — в этих ролях она часто представала перед зрителями в юмористических сценках в Comedy Woman. Резидент Comedy Club Гарик Харламов в ответ озвучил свою версию ухода звезды.

«Катя, я знаю, почему тебя понесло в эту сторону. Ты участвовала в съемках шоу "Орел и решка", во время которого несколько дней жила в доме колумбийского наркобарона Пабло Эскобара», — шутливо заметил он.

Ранее Варнава рассказала о том, что сделала две операции по уменьшению груди. В интервью телеведущей Ксении Собчак комикесса вспомнила, как с подросткового возраста испытывала определенные трудности из-за большого размера груди. По словам Варнавы, ее внешний вид также высмеивали одноклассницы.