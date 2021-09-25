Звезда Comedy Woman похудела до неузнаваемости и вызвала восхищение фанатов

Екатерина Скулкина выложила фото после того, как похудела на 20 килограммов

Звезда шоу Comedy Woman, комедиантка Екатерина Скулкина выложила фотографию после того, как похудела на 20 килограммов, чем вызвала удивление и восхищение у фанатов. Фотографией звезда поделилась в своем Instagram.

Скулкину стали узнавать в том числе благодаря образу полной уверенной в себе женщины. Раньше в период съемок ее вес достигал 100 килограммов. 45-летняя артистка призналась, что собирается еще больше похудеть.

«Такая умница. Так похудела. Мой мотиватор», «Я думала, вам не пойдет быть худой, потому что вы мне безумно нравились полной, вижу, что ошибалась», «Катя, вы сумасшедшей красоты в любом теле», — писали восхищенные поклонники изменившейся до неузнаваемости юмористки.

Ранее стало известно, что российская актриса, бывшая участница шоу Comedy Woman Марина Федункив тайно вышла замуж. Супругом 49-летней артистки стал 37-летний итальянец Стефано Маджи (Stefano Maggi). Известно, что у мужчины есть свой бизнес, последние несколько лет он живет и работает в России.

