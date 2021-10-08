Звезда Comedy Woman объяснила причину ухода из КВН

Российская актриса, звезда юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева назвала причину ухода из КВН. Подробности она раскрыла в интервью для YouTube-канала журналистки Елены Ханги.

Медведева, выступавшая в составе команды «Федор Двинятин», рассказала, что получила приглашение играть в Comedy Woman еще до того, как команда была образована. «Наталья Андреевна (Еприкян — прим. «Ленты.ру») позвала нас, неизвестных девочек, в свой клубный проект, где были все звезды. Она говорит: "Вы сами будете писать?". Мы говорим: "Да, чтобы на нас не тратиться". И мы там начали участвовать до команды "Федор Двинятин"», — вспомнила она.

Актриса заявила, что ей пришлось договориться с Еприкян о том, что она будет играть в КВН, пока не начнутся съемки первых выпусков Comedy Woman. По словам Медведевой, когда пришло время уйти, компания «АМиК», занимающаяся производством КВН, попросила ее остаться, однако актриса отказалась. «Может, для команды это получилось как предательство. А для меня я бы совершила предательство по отношению к девочкам, потому что я им обещала», — объяснила она.

Ранее другая звезда Comedy Woman Елена Борщева рассказала об отношениях в коллективе. По ее словам, между участницами проекта часто были разногласия.