Звезда Comedy Woman рассказала о неизлечимом заболевании

Участница Comedy Woman Кравченко рассказала о неизлечимой болезни кожи

Известная российская юмористка, участница проекта Comedy Woman Мария Кравченко рассказала о неизлечимом заболевании кожи. Историей об этом она поделилась в выпуске «Честного подкаста», доступном на YouTube.

«У меня розацеа. Это неизлечимое заболевание кожи, с которым я долго борюсь», — заявила Кравченко. Юмористка добавила, что на течение заболевания влияет сценический грим, а также освещение во время съемок.

Звезда Comedy Woman уточнила, что сейчас находится в ремиссии. Чтобы остаться в этой стадии, Кравченко следит за питанием. В частности, она употребляет пищу, приготовленную на пару, и свежие овощи.

Ранее британская телеведущая Фиона Филлипс рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью. Она объяснила, что у нее диагностировали болезнь Альцгеймера.

