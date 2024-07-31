Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:22, 31 июля 2024Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman рассказала о неизлечимом заболевании

Участница Comedy Woman Кравченко рассказала о неизлечимой болезни кожи

Кадр: «Честный подкаст» / YouTube

Известная российская юмористка, участница проекта Comedy Woman Мария Кравченко рассказала о неизлечимом заболевании кожи. Историей об этом она поделилась в выпуске «Честного подкаста», доступном на YouTube.

«У меня розацеа. Это неизлечимое заболевание кожи, с которым я долго борюсь», — заявила Кравченко. Юмористка добавила, что на течение заболевания влияет сценический грим, а также освещение во время съемок.

Звезда Comedy Woman уточнила, что сейчас находится в ремиссии. Чтобы остаться в этой стадии, Кравченко следит за питанием. В частности, она употребляет пищу, приготовленную на пару, и свежие овощи.

Ранее британская телеведущая Фиона Филлипс рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью. Она объяснила, что у нее диагностировали болезнь Альцгеймера.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Условия ипотеки для айтишников поменяли. Кто теперь не сможет взять кредит по низкой ставке?

      Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом конфликта на Украине

      Замедлению российской экономики нашли объяснение

      В России испытают краску для маскировки в ИК-диапазоне

      В США признали нехватку денег для Украины

      Совбез ООН проведет заседание из-за смерти главы ХАМАС

      Бакальчук назвал нерадужными перспективы Wildberries на фоне увольнений. Что еще он сказал о жене и совместном бизнесе?

      В Германии захотели сократить пособия по безработице для мигрантов

      Звезда Comedy Woman рассказала о неизлечимом заболевании

      Доктор объяснил причины распада личности у алкоголиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше