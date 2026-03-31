Звезда Comedy Club сломал руку на съемках шоу

19:25, 31 марта 2026

Олег Давыдов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Юморист Андрей Минин, выступающий под псевдонимом Дюша Метелкин в составе группы USB в эфире шоу Comedy Club, рассказал, что сломал руку на съемках. Подробностями он поделился в интервью блогеру Карену Адамяну, запись их разговора доступна на YouTube.

По словам Минина, он получил травму, когда вместе с другими участниками USB приехал на съемки выпуска программы «Comedy Баттл». Юморист отметил, что в помещении было темно, а сам он был в неудобных очках. «Я отстаю от группы, администратор куда-то потерялся. (...) Я иду, спотыкаюсь о цепь и с трехметровой высоты падаю на левую руку», — вспомнил он.

Минина отвезли в травмпункт, где у него диагностировали ушиб. «Я такой [подумал]: "Ну ладно, ушиб". Приезжаю домой, вою ночь, просто с ума схожу на обезболивающих. На следующий день иду, делаю снимок. Оказывается, что двойной перелом», — добавил участник Comedy Club.

Ранее известный российский комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказал о работе в Comedy Club. Он заявил, что в юмористическом проекте происходила «алкогольно-сигаретная вакханалия».

