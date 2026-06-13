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12:41, 13 июня 2026Мир

При крушении самолета ВВС Индии не выжили пять военнослужащих

При крушении самолета Ан-32 ВВС Индии не выжили пять военнослужащих
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @taazatv

Военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил (ВВС) Индии потерпел крушение. Об этом сообщает ТАСС.

Авиакатастрофа произошла на базе Джорхат в северо-восточном штате Ассам, заявили представители ВВС. Второй пилот доставлен в больницу, пять военнослужащих не выжили.

Отмечается, что для расследования обстоятельств инцидента будет создана специальная комиссия. Ей предстоит выяснить причины крушения воздушного судна.

Ранее в июне сообщалось, что неподалеку от села Казанбаш в Республике Татарстан разбился самодельный легкомоторный летательный аппарат.

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