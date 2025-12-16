Реклама

Интернет и СМИ
11:00, 16 декабря 2025

Известный российский комик описал Comedy Club словами «алкогольно-сигаретная вакханалия»

Комик Белый: Comedy Club транслировал образ алкогольно-сигаретной вакханалии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: шоу Comedy Club

Известный российский комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) описал юмористические проект Comedy Club словами «алкогольно-сигаретная вакханалия». Так он высказался о юмористическом шоу в видео для проекта «Рада и терки», доступном на YouTube.

По словам Белого, когда он начинал карьеру комика в Воронеже, в его город один-два раза в месяц приезжали резиденты Comedy Club. «Comedy же тогда задавал тренд кабаре хорошего, такой вакханалии алкогольно-сигаретной, такой тусовочной», — вспомнил юморист об образе, который создавало шоу.

Говоря о работе в проекте, Белый подчеркнул, что он интересно проводил время и при этом зарабатывал деньги.

Ранее Белый, живущий в Испании, пошутил о бюрократии в Европе. Он поиронизировал над тем, что в стране ему приходится все время оформлять какие-либо документы.

