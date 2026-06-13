Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:30, 13 июня 2026Путешествия

Россиянка описала Мексику словами «ребенку нельзя играть с кошкой, зато можно с гробиком»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jorge Luis Plata / Reuters

Путешествующая по Мексике российская тревел-блогерша Марина Ершова описала одну особенность страны словами «ребенку нельзя играть с кошкой, зато можно с гробиком». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор материала напомнила, что в Мексике смерть воспринимается иначе, чем в России. Латиноамериканцы ее не боятся и воспринимают как естественную часть жизни. Поэтому в Мексике ежегодно отмечается праздник День мертвых, он является самым любимым в году. «Для мексиканского ребенка скелет на праздничной открытке — не повод для страха. Это такая же часть культуры, как для нас снеговик на Новый год или раскрашенные яйца на Пасху», — отметила россиянка.

Материалы по теме:
«Еда закончится, и они захотят вас съесть» Почему белые медведи бегут с Аляски в Россию? Отвечает ученый
«Еда закончится, и они захотят вас съесть»Почему белые медведи бегут с Аляски в Россию? Отвечает ученый
20 января 2022
На краю стою. История самой русской деревни Америки: как она сохранилась вопреки всему?
На краю стою.История самой русской деревни Америки: как она сохранилась вопреки всему?
25 июня 2022

Культурный шок она испытала, узнав, что в некоторых регионах Мексики до сих пор соблюдают традицию ухода за семейными захоронениями. «Спустя годы после похорон родственники открывают могилы, очищают останки, приводят их в порядок и вновь помещают на место. Для нас это звучит дико. Для них — проявление любви и уважения», — объяснила Ершова.

При этом латиноамериканцы очень настороженно относятся к кошкам. Эти животные воспринимаются как проводники в мир духов, так как они якобы могут видеть и чувствовать то, что не доступно людям. С кошками в этой стране связано много суеверий, поэтому мексиканцы их иногда сторонятся и не дают детям играть с ними.

Ранее Ершова отметила, что у Мексики хватает своих проблем, однако в некоторых вопросах местным жителям достался «приятный бонус» от природы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали мосты в Крым

    Иран усилил защиту хранилищ урана

    Похитителей книг русских классиков приговорили к тюремным срокам во Франции

    Россиянам пришлось смотреть концерт Канье Уэста в проеме у пункта пропуска

    Пушилин заявил о повреждении национального парка «Святые горы» в ДНР

    ВСУ потеряли немецкий танк

    Россиянина заподозрили в убийстве многодетной матери

    Волочкова обратилась к перенесшей операцию на ногах Медведевой

    Признание главкома НАТО о России привело в шок Запад

    Мужчина обнаружил в могиле отца незнакомца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok