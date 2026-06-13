Россиянка описала Мексику словами «ребенку нельзя играть с кошкой, зато можно с гробиком»

Путешествующая по Мексике российская тревел-блогерша Марина Ершова описала одну особенность страны словами «ребенку нельзя играть с кошкой, зато можно с гробиком». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор материала напомнила, что в Мексике смерть воспринимается иначе, чем в России. Латиноамериканцы ее не боятся и воспринимают как естественную часть жизни. Поэтому в Мексике ежегодно отмечается праздник День мертвых, он является самым любимым в году. «Для мексиканского ребенка скелет на праздничной открытке — не повод для страха. Это такая же часть культуры, как для нас снеговик на Новый год или раскрашенные яйца на Пасху», — отметила россиянка.

Культурный шок она испытала, узнав, что в некоторых регионах Мексики до сих пор соблюдают традицию ухода за семейными захоронениями. «Спустя годы после похорон родственники открывают могилы, очищают останки, приводят их в порядок и вновь помещают на место. Для нас это звучит дико. Для них — проявление любви и уважения», — объяснила Ершова.

При этом латиноамериканцы очень настороженно относятся к кошкам. Эти животные воспринимаются как проводники в мир духов, так как они якобы могут видеть и чувствовать то, что не доступно людям. С кошками в этой стране связано много суеверий, поэтому мексиканцы их иногда сторонятся и не дают детям играть с ними.

Ранее Ершова отметила, что у Мексики хватает своих проблем, однако в некоторых вопросах местным жителям достался «приятный бонус» от природы.