Российский Ту-142 в Норвежском море напугал британских военных

Минобороны Великобритании заявило о сближении Ту-142 ВС РФ с авианосцем в Норвежском море

Российский патрульный самолет Ту-142 приблизился к авианосной ударной группе Королевского военно-морского флота в Норвежском море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании в соцсети X.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 2 июля. Утверждается, что самолет морской авиации ВМФ пролетел «неоправданно близко» к авианосцу HMS Prince of Wales. «Два истребителя F-35 Королевского флота с HMS Prince of Wales перехватили самолет и сопровождали его до тех пор, пока он не покинул этот район», — говорится в сообщении.

Ранее Военно-морской флот (ВМФ) Великобритании увидел угрозу в российском судне «Синегорск» и вытеснил его из территориальных вод королевства. Сообщалось, что сначала самолет береговой охраны в течение получаса кружил над судном, после этого ВМФ направил вертолет Wildcat для осмотра судна.