Российское судно напугало британцев

ВМФ Британии увидел угрозу в судне «Синегорск» и вытеснил его из вод королевства

Военно-морской флот (ВМФ) Великобритании увидел угрозу в российском судне «Синегорск» и вытеснил его из территориальных вод королевства. Об этом сообщают британские издания The Telegraph и The Independent.

По данным изданий, судно вошло в Бристольский залив и встало на якорь примерно рядом Майнхедом на северном побережье графства Сомерсет, недалеко от места, где проложены подводные телекоммуникационные кабели, соединяющие королевство с США, Канадой, Испанией и Португалией.

Сначала самолет береговой охраны в течение получаса кружил над судном, после этого ВМФ направил вертолет Wildcat для осмотра судна. Судно переместилось на юг, и в последний раз его видели у берегов островов Силли.

Согласно данным издания The Independent, последний зарегистрированный заход «Синегорска» в порт состоялся три недели назад в Архангельске.

Ранее командование ВМС Великобритании заявило, что специализированный вертолет Merlin и танкер RFA Tidesurge следили за российской подводной лодкой класса «Краснодар» и сопровождающим ее буксиром «Алтай», когда они шли на запад из Северного моря, через Дуврский пролив и в Ла-Манш.