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07:34, 7 июля 2026Интернет и СМИ

Плохо закрытая крышка бутылки обернулась для парня обнаженной катастрофой в туалете

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: arina.ma / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Consistent-Pea4165 рассказал, как поставил себя в крайне затруднительное положение в важный для него день. Молодой человек спешил на презентацию своей исследовательской работы, но случайно сильно испачкался.

«На завтрак не было времени, поэтому я взял с собой из дома шоколадный коктейль. Открыть бутылку, сделать глоток, закрутить крышку, сунуть бутылку в карман. Но почему мне так мокро и холодно? Опускаю глаза и вижу коричневые струйки у меня на коленях, дополняющие коричневую лужу на полу», — написал автор.

Он попытался вытереть лужу единственным, что было у него с собой — банковской выпиской, однако та наотрез отказывалась впитывать сладкую влагу. Поняв, что у него осталось крайне мало времени до начала презентации, парень помчался в туалет, оставляя за собой липкий коричневый след.

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«Вытряхиваю все из карманов. Телефон, ключи, карты и удостоверения — все покрыто липким протеиновым коктейлем. Пытаюсь начать устранять последствия, но кран подает примерно пару миллилитров воды в минуту. Раздеваюсь догола и пытаюсь отмыться. Туалетная бумага рассыпается на мокрые конфетти. Теперь я похож на панированный кусок курицы», — передал нотки своего отчаяния молодой человек.

Пытаясь придать своей одежде хоть сколько-нибудь презентабельный вид, он написал товарищам, с которыми готовил проект, что задерживается из-за сломавшегося автобуса. В итоге наскоро и не очень качественно устранив последствия шоколадного предательства, он ворвался в аудиторию — в одежде с коричневыми пятнами, видными даже на черной одежде, и без носков.

«Я появился там с запахом какао, сахара и молока, полностью мокрый. На улице шел дождь, и я молился, чтобы все присутствующие списали неполадки в моем внешнем виде на это. В классе было тепло, из-за чего запах постепенно усиливался. Я тихонько отошел подальше от всех, пока не настала наша очередь выступать», — рассказал парень.

После успешной защиты презентации он приехал домой, чтобы принять душ. Там с него моментально полилась коричневая сладковатая вода.

Ранее поездка на важный экзамен закончилась для студента стиркой белья в общественном туалете. Причиной стал приступ диареи, заставший его врасплох ранним утром в парижском метро.

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