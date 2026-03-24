Поездка на важный экзамен закончилась для студента стиркой белья в общественном туалете

Пользователь Reddit с ником Dying_Ghoul рассказал о приступе диареи, заставшим его врасплох ранним утром в метро. Все произошло, когда молодой человек ехав на важный экзамен.

Поняв, что до университета он добраться не успеет, студент решил воспользоваться туалетом в торговом центре возле одной из станций, однако тот был еще закрыт. «В панике я просто пошел по улице, надеясь что-нибудь найти, но безрезультатно. Повернув за угол, я почувствовал сильные спазмы в животе... и все вышло наружу. Джинсы промокли насквозь, сзади на них образовалась заметная выпуклость. Честно говоря, это была самая сильная диарея в моей жизни», — признался автор.

Когда все случилось, он нашел возле парковки небольшой участок, покрытый травой, где попытался почистить обувь листами бумаги из рюкзака. Это почти не помогло. В какой-то момент он заметил, что за ним наблюдает какой-то человек.

«Я бросился обратно в открывшийся торговый центр. Добравшись до туалета, я проскользнул в кабинку. Там я смыл в унитаз нижнее белье и носки и изо всех сил пытался почиститься, но одной туалетной бумаги было недостаточно. Я слышал, как сердито бормочет уборщица, вероятно, из-за запаха», — продолжил свой рассказ студент.

Когда уборщица покинула туалет, он начал мыться в раковине. Одежду и обувь он оставил в кабинке, поэтому на нем был лишь свитер, а ниже пояса его наготу маскировали разве что пятна кала на ягодицах и левой ноге. Внезапно зашедший посетитель, глазам которого предстала эта сцена, выглядел шокированным, но не, не произнеся ни слова, просто помочился в туалете и вышел.

«Я поставил мусорное ведро перед дверью, в панике умылся и отжал штаны. (...) Вся раковина потемнела. Каким-то образом мне удалось отмыться. Штаны и обувь были совершенно мокрыми, но снаружи это уже не было так заметно», — заключил студент, добавив, что на экзамен он в этот день так и не попал, так как отправился из торгового центра прямиком домой.

