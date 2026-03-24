06:00, 24 марта 2026

Поездка на важный экзамен закончилась для студента стиркой белья в общественном туалете

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stringer / Reuters

Пользователь Reddit с ником Dying_Ghoul рассказал о приступе диареи, заставшим его врасплох ранним утром в метро. Все произошло, когда молодой человек ехав на важный экзамен.

Поняв, что до университета он добраться не успеет, студент решил воспользоваться туалетом в торговом центре возле одной из станций, однако тот был еще закрыт. «В панике я просто пошел по улице, надеясь что-нибудь найти, но безрезультатно. Повернув за угол, я почувствовал сильные спазмы в животе... и все вышло наружу. Джинсы промокли насквозь, сзади на них образовалась заметная выпуклость. Честно говоря, это была самая сильная диарея в моей жизни», — признался автор.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги. Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги.Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
17 мая 2024
Многие люди стесняются обращаться к врачу при проблемах, связанных с дефекацией. Как понять, что пора бить тревогу?
Многие люди стесняются обращаться к врачу при проблемах, связанных с дефекацией. Как понять, что пора бить тревогу?
9 ноября 2025

Когда все случилось, он нашел возле парковки небольшой участок, покрытый травой, где попытался почистить обувь листами бумаги из рюкзака. Это почти не помогло. В какой-то момент он заметил, что за ним наблюдает какой-то человек.

«Я бросился обратно в открывшийся торговый центр. Добравшись до туалета, я проскользнул в кабинку. Там я смыл в унитаз нижнее белье и носки и изо всех сил пытался почиститься, но одной туалетной бумаги было недостаточно. Я слышал, как сердито бормочет уборщица, вероятно, из-за запаха», — продолжил свой рассказ студент.

Когда уборщица покинула туалет, он начал мыться в раковине. Одежду и обувь он оставил в кабинке, поэтому на нем был лишь свитер, а ниже пояса его наготу маскировали разве что пятна кала на ягодицах и левой ноге. Внезапно зашедший посетитель, глазам которого предстала эта сцена, выглядел шокированным, но не, не произнеся ни слова, просто помочился в туалете и вышел.

«Я поставил мусорное ведро перед дверью, в панике умылся и отжал штаны. (...) Вся раковина потемнела. Каким-то образом мне удалось отмыться. Штаны и обувь были совершенно мокрыми, но снаружи это уже не было так заметно», — заключил студент, добавив, что на экзамен он в этот день так и не попал, так как отправился из торгового центра прямиком домой.

Ранее другой пользователь Reddit столкнулся с неожиданным воздействием клюквенного сока на свой организм. Во время велопрогулки он решил спастись от жары, выпив почти четыре литра жидкости. После этого парень, по его словам, превратился в «уродливый фонтан фекалий».

