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03:39, 10 июня 2026Путешествия

Тревел-блогерша описала жизнь в Мексике фразой «для приезжих из России выглядит как чудо»

Алина Черненко

Фото: Arkadij Schell / Shutterstock / Fotodom

Путешествующая по Мексике российская тревел-блогерша Марина Ершова восхитилась одной особенностью жизни в этой стране. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что мексиканские дети не ждут сезонных яблок, груш или малины — они растут среди манго, папайи, ананасов, гуавы и других фруктов. По ее словам, для них это обычная еда, а не картинки из энциклопедии или редкий праздник.

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«Манго здесь продают так же буднично, как у нас картошку. А некоторые фрукты вообще растут прямо во дворах. Вышел из дома, сорвал, съел и пошел дальше по своим делам. Только для приезжих из России это выглядит как маленькое чудо», — такими фразами описала увиденное Ершова.

Путешественница добавила, что у Мексики хватает своих проблем, однако в некоторых вопросах местным жителям достался «приятный бонус» от природы. Например, им не нужно по полгода ждать весны, и они родились там, где круглый год тепло.

«Лучше так, чем как было у меня в прошлом. Когда вспоминаю свои детские походы с ведром золы и сравниваю их с мексиканскими детьми, которые растут среди пальм и манго, мне становится грустно», — призналась автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала жителей Мексики словами «Россию здесь любят даже больше, чем некоторые россияне». Ершова пояснила, что люди сразу начинают улыбаться и вспоминать что-то о нашей стране.

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