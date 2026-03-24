Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:38, 24 марта 2026

Работавший во ФСИН комик опроверг популярный стереотип о профессии

Маргарита Щигарева
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Популярный комик и актер Дмитрий Журавлев, работавший конвоиром в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России, опроверг стереотип о том, что сотрудники этой сферы — жесткие люди. На эту тему он высказался в беседе с юмористом Иваном Абрамовым, видео вышло во «ВКонтакте».

Журавлев назвал предрассудком мнение о том, что во ФСИН служат суровые и жесткие люди. «Там не надо быть жестким, кричать, бить кого-то дубинкой и так далее. Ты должен быть с холодной головой, адекватным, прагматичным, расчетливым», — рассказал комик. Он добавил, что сотрудники системы исполнения наказаний — обычные люди.

Кроме того, юморист заявил, что в институте ФСИН и на работе его учили одинаково относиться к заключенным независимо от того, по какой статье они осуждены.

Ранее Журавлев рассказал, что в детстве с товарищами иногда ловил и жарил голубей, так как дома у них не было мяса. Комик добавил, что ему и его сверстникам случалось воровать яблоки и яйца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok