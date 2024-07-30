Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:44, 30 июля 2024Интернет и СМИ

Популярный российский комик рассказал о поедании голубей из-за бедности

Дмитрий Журавлев

Дмитрий Журавлев. Кадр: LABELCOM / vk.com

Популярный российский комик и актер Дмитрий Журавлев рассказал, что ел голубей из-за бедности в деревне Верхняя Колыбелька Липецкой области, где он вырос. Воспоминаниями он поделился в проекте «Откуда ты?», выпуск доступен во «ВКонтакте».

Журавлев заявил, что во время жизни в деревне ему и его сверстникам случалось воровать яблоки и яйца. Кроме того, как признался комик, он с товарищами иногда ловил и жарил голубей, так как дома у них не было мяса.

«Тогда, я помню, ты покупаешь алкоголь и либо покупаешь такую же бутылку лимонада, либо набираешь воду из колонки — и все, ты водой запиваешь», — добавил юморист, рассказывая о бедности в то время. Он также счел, что с годами многие его соотечественники стали жить лучше.

Ранее Журавлев рассказал о буднях в деревне и заявил, что в то время он не мог посвятить утро себе. По его словам, деревенская жизнь предполагала большое количество дел и обязанностей, в частности, ему приходилось косить траву.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотели досадить России». Зачем Украина приписывает себе победу над ЧВК «Вагнер» в Мали?

      Российский ветеран отстоял в очереди на жилье 33 года

      В Госдуме ответили на опасения Германии в появлении российских войск у границ ФРГ и Польши

      Россиянин получил три года колонии за незаконное хранение оружия и боеприпасов

      В Париже обокрали пятерых участников Олимпиады

      Итальянская полиция арестовала замок российского миллиардера

      Два командира «Хезболлы» стали жертвами удара Израиля по Бейруту

      Вооруженный грабитель открыл огонь по постояльцам отеля в Бразилии и попал на видео

      Популярный российский комик рассказал о поедании голубей из-за бедности

      Мужчина показал гениталии ребенку на российском пляже и был задержан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше