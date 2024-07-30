Популярный российский комик рассказал о поедании голубей из-за бедности

Популярный российский комик и актер Дмитрий Журавлев рассказал, что ел голубей из-за бедности в деревне Верхняя Колыбелька Липецкой области, где он вырос. Воспоминаниями он поделился в проекте «Откуда ты?», выпуск доступен во «ВКонтакте».

Журавлев заявил, что во время жизни в деревне ему и его сверстникам случалось воровать яблоки и яйца. Кроме того, как признался комик, он с товарищами иногда ловил и жарил голубей, так как дома у них не было мяса.

«Тогда, я помню, ты покупаешь алкоголь и либо покупаешь такую же бутылку лимонада, либо набираешь воду из колонки — и все, ты водой запиваешь», — добавил юморист, рассказывая о бедности в то время. Он также счел, что с годами многие его соотечественники стали жить лучше.

Ранее Журавлев рассказал о буднях в деревне и заявил, что в то время он не мог посвятить утро себе. По его словам, деревенская жизнь предполагала большое количество дел и обязанностей, в частности, ему приходилось косить траву.